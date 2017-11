Primer pas per declarar nul·les les condemnes del franquisme

El ple del Congrés va fer el primer pas per declarar la il·legitimitat i la nul·litat dels tribunals franquistes i, per tant, de totes les sentències dictades per motius polítics, ideològics o de creença, i que fins ara només es contemplaven com a il·legítimes. La Cambra Baixa va aprovar amb el suport del PSOE, Units Podem i ERC, el vot en contra del PP i l'abstenció de Ciutadans, la presa en consideració d'una proposició de reforma de la Llei de Memòria Històrica del PDeCAT per declarar la nul·litat i no únicament la il·legitimitat d'aquells tribunals polítics i, per tant, de les seves condemnes.

En defensa de la iniciativa, el diputat gironí del PDeCAT Jordi Xuclà va posar com a exemple la llei catalana, d'un sol article, que declara il·legals els tribunals del franquisme i, per tant, declara nul·les les seves sentències. Va recordar que aquesta llei va ser aprovada al Parlament de Catalunya amb el suport del PP i Ciutadans, als quals va reclamar coherència al Congrés.

Des d'ERC, Joan Tardà va anunciar el vot favorable del seu partit, tot i que va anunciar que es despenjaran d'aquest suport si durant la tramitació parlamentària no es modifica la llei per declarar «il·legals» els tribunals del franquisme.

El socialista José Zaragoza va carregar contra el PP i contra el president del Govern, Mariano Rajoy, per «presumir» de destinar «zero euros» a la llei de Memòria en un intent de «desactivar» el seu efecte.

En nom del grup d'Units Podem-En Comú Podem-En Marea, Xavier Domènech va donar el seu suport a una iniciativa que, segons el seu parer, intenta acabar amb la «humiliació» que ha suposat per a moltes víctimes que se'ls hagi denegat la nul·litat de les seves sentències. Domènech va qualificar de «bestiesa» l'argument que la nul·litat dels tribunals crearia «inseguretat jurídica» i va criticar durament l'oposició del Partit Popular.

En contra de la proposta, el diputat del PP Francisco Martínez va retreure al PDeCAT que presenti una iniciativa treta del «túnel del temps» i amb una argumentació jurídica «molt deficient». Després de reiterar que la nul·litat de tots els tribunals franquistes generaria inseguretat jurídica, va recordar que la llei de la Memòria Històrica tenia com a objectiu «tancar ferides».