Podem es querellarà contra l'exsoci d'Iglesias per dir que va usar fons de l'Iran

Podem presentarà una querella contra l'antic soci de Pablo Iglesias i propietari del Canal 33, Enrique Riobóo, que va assegurar al Senat que el líder de Podem va acudir a la campanya de les eleccions europees de l'any 2014 «amb les butxaques plenes de diners de Veneçuela i dels iranians». En la seva compareixença a la Comissió d'Investigació sobre el finançament dels partits de la cambra alta, en la qual no participa Podem per decisió pròpia, Riobóo també va dir que Iglesias «cobrava en B i pagava a B» i que la intenció dels fundadors de Podem des dels seus inicis era «desestabilitzar el sistema». Podem va avançar que presentarà una querella contra Riobóo i contra el periodista Eduardo Inda, qui també va comparèixer al Senat, «per les falses acusacions» dirigides contra el partit en entendre que les seves paraules poden constituir un delicte de fals testimoni contemplat al Codi Penal.

Segons Podem, durant la seva compareixença, Inda va emprar com a proves documents «la falsedat dels quals ja ha estat provada» i elaborats per una brigada policial «específicament creada per obstaculitzar la investigació dels escàndols de corrupció del PP» i danyar la imatge pública de Pablo Iglesias.