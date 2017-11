Theresa May acusa Putin d´interferir en eleccions d´altres països

La primera ministra britànica, la conservadora Theresa May, va acusar el president rus, Vladímir Putin, de ficar-se en eleccions d'altres països i de donar suport a atacs cibernètics, a més de divulgar «notícies falses». En un banquet a Londres, la cap del Govern va fer l'atac més dur contra Rússia des que va assumir el poder l'any passat i va acusar Moscou d'«estendre la discòrdia a Occident».

La primera ministra britànica va dir que el Govern de Putin busca perjudicar les societats lliures, si bé va puntualitzar que el Regne Unit no vol una «eterna confrontació» amb Rússia. May va destacar que Putin ha de triar un camí diferent del que ha pres en els últims anys per l'annexió de Crimea i el llançament d'atacs cibernètics a parlaments europeus.

«Rússia ha violat de manera reiterada l'espai nacional de diversos països europeus i ha dut a terme una campanya sostinguda d'espionatge cibernètic», va dir la líder conservadora. «Això ha inclòs la intromissió en eleccions i l'atac cibernètic al ministeri de Defensa danès i el Parlament alemany, entre molts altres», va afegir.

Per altra banda, la ministra principal escocesa, la nacionalista Nicola Sturgeon, li va traslladar en una reunió a la primera ministra britànica que la llei sobre la sortida de la Unió Europea (UE) que es debat a la Cambra dels Comuns «no és acceptable» en la seva forma actual.

Sturgeon i May van mantenir a Downing Street, residència i despatx oficial de la cap de Govern britànica a Londres, la seva primera trobada en sis mesos, que la líder del Partit Nacionalista Escocès va descriure com a «constructiva i cordial».