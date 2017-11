Un agent queda ferit a Algesires en rebre un tret en una operació antidroga

Un agent de la Guàrdia Civil va resultar ferit a Algesires (Cadis) en rebre un tret en una cama durant una intervenció antidroga en què es va produir un intercanvi de trets que va obligar a acordonar la zona, davant la sospita que l'autor s'havia atrinxerat en un habitatge. Després de més de dues hores de vigilància, els agents van accedir a la casa de la que procedien els trets, encara que no van trobar ningú al seu interior. La investigació continua oberta, ja que, encara que no es van produir detencions, es va localitzar una quantitat d'una substància estupefaent que no ha estat determinada per la Policia Nacional, que s'ha fet càrrec del cas en tractar-se de la seva jurisdicció. Tot i això, van ser decomissats uns tres mil quilos d'haixix en aquesta operació.

L'Associació Unificada de Guàrdies Civils va tornar a denunciar la violència a la zona del Camp de Gibraltar, tot afirmant que «el tiroteig és un pas més en l'increment de l'agressivitat de les bandes de narcotraficants». L'agent ferit pertany a la Comandància de Màlaga i el seu estat no és greu, ja que el tret no va afectar cap zona crítica, i està ingressat a l'hospital Punta Europa d'Algesires. L'AUGC va afegir posteriorment que l'agent va haver de ser intervingut quirúrgicament d'urgència, però que la seva vida no està en perill.