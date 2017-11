La defensa de tres dels membres de la Manada denuncia un «judici paral·lel»

Agustín Martínez Becerra, l'advocat de tres dels cinc acusats de violar una jove madrilenya en els Sanfermines de 2016, ha denunciat aquest dijous que la "pressió de les xarxes socials està fent un increïble judici paral·lel". Així ho ha indicat en declaracions als periodistes a la seva arribada al Palau de Justícia de la capital navarresa per assistir avui a la quarta sessió a porta tancada del judici, que es va iniciar aquest dilluns.

Martínez Becerra, que defensa tres dels cinc processats, entre els quals no hi ha el militar ni el guàrdia civil, ha asseverat que aquesta "pressió" de les xarxes socials va provocar que ahir el Tribunal Superior de Justícia de Navarra publiqués un comunicat per " aclarir "l'admissió com a prova documental d'un informe sobre publicacions de la denunciant en xarxes socials elaborat per detectius privats.

El coneixement que el tribunal acceptés aquesta prova i no els whatsapps dels acusats que podien referir-se a un suposat abús sexual comès pel grup a una altra jove a Pozoblanco (Còrdova), va provocar que les xarxes socials mostressin la disconformitat amb la decisió, en aquest sentit, del tribunal.

Becerra ha afirmat que atribueix la publicació de la nota aclaridora emesa per l'ens judicial "a la sensació" de la possible "pressió" en què es pot veure imbuït tribunal o l'Audiència, que el porta a "haver de justificar una actuació judicial ". "Sincerament, és tanta la pressió que entenem la pressió del tribunal", ha sostingut per precisar que l'emissió d'aquesta nota "no és una pràctica habitual" en el desenvolupament dels judicis.

Preguntat sobre què pot aportar la inclusió de l'informe sobre publicacions de la jove en xarxes socials, Becerra ha precisat que es tracta d ' "una prova que ha estat admesa i, per tant, és vàlida". "I estarà després sotmesa a la valoració de la sala", ha recalcat per criticar que ha de "llegir com si haguéssim fet un abús jurídica".

Per això, ha incidit que "estem fent la defensa dels drets d'unes persones que estan en un procediment utilitzant tots els mitjans de prova legals". L'advocat ha demanat "cenyir-se als fets" i ha explicat que s'està intentant "no aportar més llenya al foc" en el sentit de "traslladar informació del procediment".

No obstant això, ha dit, "resulta que des de les acusacions, en algun cas, s'està abocant informació que no respon a la realitat del que està passant a la sala". "L'únic que pretenem és intentar que la pressió mediàtica, entenc que no pot desaparèixer, però que es controli", ha recalcat. En aquest sentit, ha subratllat que el present judici és "exclusivament" sobre els fets que van ocórrer en la matinada del 7 de juliol de les festes de Sant Fermí de 2016. "Aquí no s'està jutjant el masclisme, ni l'heteropatriarcat, ni absolutament res d'això", ha incidit per demanar que la "pressió social deixi treballar al tribunal".



L'Audiència de Navarra delibera si obre les sessions als mitjans



D'altra banda, la Secció Segona de l'Audiència de Navarra està deliberant si obre les sessions del judici als mitjans de comunicació, després que així ho hagi sol·licitat el propi Martínez Becerra. Els tres magistrats de la Secció Segona, tribunal sentenciador del cas, estan deliberant aquest matí sobre l'assumpte. Les acusacions s'han mostrat en contra.

A més, sí que s'ha decidit que les conclusions de les parts en l'última sessió del judici, previstes per al pròxim 24 de novembre, seran obertes. Aquesta proposta ha partit del propi tribunal i totes les parts s'han mostrat d'acord. Ha estat llavors quan Martínez Becerra ha proposat que es facin totes les sessions en obert.