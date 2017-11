Espanya respon a Bèlgica: Puigdemont tindria dutxa i menjar de qualitat a la presó

El Ministeri de l'Interior ha remès a través d'Institucions Penitenciàries la resposta a les 14 preguntes platejades per la Fiscalia belga abans d'estudiar aquest divendres la possible extradició de l'expresident català Carles Puigdemont i els altres quatre exconsellers que van fugir a Brussel·les, evitant la compareixença a l'Audiència Nacional.

Fonts penitenciàries han explicat a Europa Press que en el document, de 15 pàgines, es respon detalladament a cadascuna de les 14 qüestions plantejades per la Fiscalia belga, recordant aspectes com que Puigdemont mantindria a la presó d'Estremera el contacte amb el seu advocat, d'acord amb la legislació penitenciària, i es cuidaria que no patís agressions per part d'altres interns. A més, podria disposar de cel·la individual si la demana o compartir-la amb algun dels seus exconsellers.

La Fiscalia belga s'interessa per les cel·les d'aïllament (que s'utilitza només en cas d'agressions a funcionaris), la visita de familiars, la higiene o fins i tot l'alimentació en les presons espanyoles. Interior explica que Puigdemont i els altres quatre exconsellers ingressarien a la presó d'homes en Estremera i les dones a Alcalá-Meco, un cop s'autoritzi el seu trasllat complint l'ordre de detenció de l'Audiència Nacional.

Estremera compta amb cel·les àmplies de 11 metres quadrats, tallers per als interns, aules i atenció mèdica tot el dia, així com els altres serveis propis d'una presó.

A la pregunta de "¿Quines són les dimensions de la cel·la en la qual el (els) implicats seran tancats?", Les autoritats espanyoles, segons les mateixes fonts, han ofert a la Fiscalia informació addicional, com que cada cel·la està equipada per a ser ocupada per dos interns i té vàter i dutxa amb una separació per preservar la intimitat, així com connexió per a televisió.

També informen a la Fiscalia que les cel·les poden ser compartides però es podria garantir l'estada individual llevat que els facultatius observin risc de suïcidi.

I a la pregunta de la seva hi ha "superpoblació" a la presó on ingressarien els fugits i les mesures que es prendrien per "impedir que els implicats es vegin confrontats amb les conseqüències negatives de tal superpoblació", Espanya assenyala que Estremera té 1.214 cel·les i en l'actualitat està ocupada per 1.071 interns.

De totes maneres, Presons podria garantir una cel·la individual si Puigdemont o els exconsellers ho sol·liciten.

Recorda Espanya que només si protagonitzen incidents violents especialment greus, els interns poden quedar tancats en una cel·la d'aïllament, però sempre supervisat per l'equip mèdic, autoritzat pel director de la presó i comunicat al jutge de vigilància penitenciària.

També tranquil·litza a la Fiscalia belga en haver-li informat que el menjar respon en quantitat i qualitat a les exigències dietètiques dels presos, edat, salut i costums; que poden anar al gimnàs, a la biblioteca i als tallers i que els reclusos realitzen vida en comú amb altres unes vuit hores diàries.

Garanteixen així mateix les autoritats espanyoles una assistència mèdica primària, però també l'especialitzada en la xarxa pública sanitària, així com el seu dret a la defensa facilitant l'accés als seus advocats i la seva integritat física amb mesures de seguretat interior per evitar agressions.

Les presons catalanes gestionades per Puigdemont

Les citades fonts han explicat que un dels raonaments que es fan en el document és que "no sembla comprensible que s'intenti projectar sospites sobre les condicions d'internament a Espanya per persones que han gestionat les presons a Catalunya", cas de l'expresident Puigdemont, "amb els mateixos estàndards legals i elements materials" que a la resta de centres penitenciaris del país.

Es recorda igualment que la legislació nacional prohibeix la tortura i els maltractaments d'acord a la Constitució i que l'article 6 de la Llei orgànica general penitenciària recull que: "Cap intern serà sotmès a maltractaments de paraula o obra".

Institucions Penitenciàries recorda que Espanya rep periòdicament visites del Comitè per a la Prevenció de la Tortura del Consell d'Europa i hi ha una "supervisió constant" del respecte als drets humans a les presons pel Defensor del Poble i el Mecanisme de Prevenció de la Tortura Nacional .

També es fa referència a que l'Administració Penitenciària espanyola està directament supervisada per jutges de vigilància penitenciària, "independents, que integren el poder judicial i amb àmplies facultats per a corregir qualsevol desviació o abús que pogués produir-se".