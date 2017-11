Les fortes pluges causen almenys quinze morts i disset ferits a Grècia

Almenys quinze morts, diversos desapareguts, disset ferits i incalculables danys materials és el balanç provisional que han deixat les pluges torrencials caigudes a diversos municipis de la regiód'Àtica, a l'oest de la capital de Grècia. Les imatges de devastació aparegudes al llarg del dia donen una idea dels danys: cotxes arrossegats per torrents, persones pujades al sostre d'habitatges, edificis inundats i carrers convertits en fangars són alguns dels problemes més visibles que va deixar aquesta catàstrofe. En alguns punts l'aigua a l'interior i exterior dels edificis va arribar als dos metres d'alçada.

La major part de les víctimes es van produir s a la localitat de Mandra, la més afectada de totes i situada a uns vint quilòmetres d'Atenes, alguns a l'interior de casa seva, i altres als patis. En pocs minuts els carrers de Mandra es van convertit en torrents, no només a causa de la pluja, sinó sobretot pels despreniments de fang i roques de les muntanyes properes, on les precipitacions havien començat molt abans. Dos homes van aparèixer surant al mar, al costat del port d'Eleusis, a només 18 quilòmetres a l'oest d'Atenes, i dos més en una gasolinera que havia quedat aïllada per la pluja.