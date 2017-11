Ignacio González va insultar Rajoy i Aguirre de en una conversa gravada

L'expresident madrileny Ignacio González va qualificar de «fills de puta» Mariano Rajoy i Esperanza Aguirre en una conversa punxada amb l'exministre Eduardo Zaplana, en què va afirmar que tots dos són iguals i que el president del Govern «vol superar Franco». «Som el servei, el puto servei i els és igual si et va bé o et va malament. Ets el servei», va afirmar tot seguit González en una llarga conversa el 19 de gener de 2017 punxada al despatx de González pels investigadors del cas Lezo.

En una part d'aquesta xerrada, l'expresident madrileny va parlar a Zaplana sobre els consells que havia donat a un aspirant a l'Assemblea de Madrid: «Li vaig dir una cosa: Ho has de tenir clar, ella és igual que Mariano Rajoy Brey. Ell és un tio amb complexos i fill de puta i ella és una tia... Només tenen una cosa aquí, és ells, i tota la resta és instrumental», va afirmar després d'haver assegurat que Aguirre també és una «filla de puta». «Jo no sé si és una filla de puta o és que ha perdut el cap fa temps, però l'únic que t'aporta són problemes», li va dir en aquell moment Zaplana.

Un aspirant a l'Assemblea, va relatar González a Zaplana, li va transmetre que li havien recomanat que millor parlés amb Soraya Sáenz de Santamaría i amb Rajoy, i en aquell moment González li va donar aquest consell: «Jo amb Rajoy no ho faria, perquè per a mi aquest és un fill de puta del qual no et pots refiar. Aquesta què és el que vol? Igual que Rajoy, Rajoy vol superar Franco a la presidència del Govern, Esperanza vol seguir».

«Esperanza sap que està morta -afirma González-, jo li ho he dit mil vegades. Però a ella tot li importa un rave, llevat d'ella, i en aquest estatus que dius que és una merda, ella és que té el servei, és que ella necessita el servei, té tres secretàries que li compren les coses, li cuiden la tia Maru, li fan tots els encàrrecs, li porten els regals dels nens... té un xofer que la porta om sigui, en té 40 perquè de tant en tant els pugui trucar».

En un altre ordre de coses, l'exconseller madrileny Francisco Granados va declarar davant el jutge que prop d'un milió d'euros trobats a la casa dels seus sogres és fruit de la seva activitat professional i inversions en borsa i va negar que l'ocultés després d'una delació que estava sent investigat pel cas Púnica. L'Audiència Nacional va reprendre el primer judici d'aquest cas de corrupció política contra l'exconseller de Justícia i Interior de la Comunitat de Madrid i exdirigent autonòmic del PP, per a qui la Fiscalia demana 3 anys de presó.