Ingressa en un hospital de Múrcia una nena de 12 anys embarassada

Una nena de 12 anys ha ingressat a l'hospital Virgen de la Arrixaca de Múrcia embarassada. Van ser els sanitaris els que van donar la veu d'alarma, en descobrir que tenien com a pacient una nena de tan curta edat en estat. Seguint el protocol, des de l'hospital universitari van avisar la Guàrdia Civil, que va obrir una investigació per intentar aclarir si la menor havia estat objecte d'algun tipus d'abús arran del qual es troba esperant un fill.

Agents de la Guàrdia Civil es van posar en contacte amb la nena per preguntar-li per les seves circumstàncies. Testimonis presencials van apuntar que la petita es va mostrar reticent a col·laborar amb l'Institut Armat, però va indicar als investigadors que no havia estat víctima de cap abús.

La investigació se centra en un amic de la petita, un nen de també 12 anys, que seria el pare del nadó. Segons aquestes indagacions, els contactes sexuals entre els dos nens haurien estat consentits per les dues parts.

Es tracta d'una nena tan petita que l'embaràs és d'alt risc. Fonts sanitàries van detallar que una persona de 12 anys embarassada compta amb més possibilitats de patir un part prematur. Així mateix, ha de tenir vigilància especial, per si desenvolupen problemes de pressió alta i hemorràgies.

Fonts jurídiques van explicar que, si es confirma que les relacions sexuals han estat consentides, simplement se n'informaria els Serveis Socials perquè investiguessin l'entorn i altres circumstàncies de la menor d'edat.