L´Exèrcit de Zimbàbue es rebel·la contra Mugabe i controla el país

Les Forces Armades de Zimbàbue es van rebel·lar contra el Govern de Robert Mugabe i van prendre el control del país, després de confinar el president a casa i arrestar diversos dels seus ministres, tots ells identificats amb la facció de l'oficialisme alineada amb la primera dama, Grace Mugabe. En tot cas, els portaveus militars van insistir, en un missatge televisat, que no es tracta d'un cop militar per deposar l'Executiu, sinó d'una operació contra «criminals» de l'entorn del mandatari, mentre el president de la veïna Sud-àfrica, Jacob Zuma, va confirmar que Mugabe es troba retingut a la seva residència, però que «està bé».

«Això no és un cop d'Estat. El que aquestes forces volen és pacificar una situació degenerada políticament i social al nostre país que, si no es fa alguna cosa, podria derivar en un conflicte violent», va afirmar un portaveu de l'Exèrcit en aquesta intervenció únic pronunciament oficial realitzat fins ara per les forces revoltades. «Tan aviat com hàgim complert la nostra missió esperem que la situació torni a la normalitat», van afegir, tot fent una crida a totes les forces de seguretat a «cooperar» pel bé del país.

Els militars van bloquejar els accessos als edificis oficials i van confinar Mugabe a la seva residència. Tot i la incertesa política, els carrers van romandre en relativa calma, segons mitjans locals, que durant la matinada entre dimarts i dimecres havien reportat algunes explosions aïllades a la capital, Harare, de procedència desconeguda.

Durant la jornada es va arrestar tres ministres: el d'Educació, Jonathan Moyo; el titular de Local, Obres Públiques i Habitatge, Saviour Kasukuwere, i el de Finances, Ignatius Chombo. Tots ells són afins a les aspiracions polítiques de la primera dama, qui es perfilava com a candidata a vicepresidenta després que el seu marit destituís del càrrec la setmana passada Emmerson Mnangagwa.