Policies ratifiquen l'estat de nervis de la noia que va denunciar la violació en grup

Els quatre agents de la Policia Municipal de Pamplona que van atendre la jove madrilenya de 18 anys que va denunciar una violació grupal als Sanfermines de 2016 van ratificar que l'actitud de la noia no els va semblar fingida. Segons va explicar al final de la tercera sessió del judici l'advocat de l'acusació, Miguel Ángel Morán, no hi va haver contradiccions en la declaració d'aquests agents, que van testificar durant dues hores i mitja.

La tercera sessió del judici va començar amb la declaració d'una agent de la Policia Municipal durant prop de 40 minuts davant les parts i la Secció Segona de l'Audiència de Navarra, el tribunal sentenciador. La resta d'agents de la Policia Municipal van testificar cada mitja hora, amb cert retard sobre l'horari previst.

D'aquesta manera, cap a dos quarts d'una del migdia van finalitzat les declaracions dels quatre agents municipals i, després d'un recés de 20 minuts, va entrar a declarar, sempre a porta tancada, el primer dels tres policies forals citats per a ahir. Tots tres van declarar consecutivament a intervals de mitja hora per explicar el seu paper en la identificació dels acusats al carreró de la plaça de Bous.

La Secció Segona de l'Audiència de Navarra va informar que ha acceptat unir a la causa un informe fet per detectius de la defensa sobre publicacions de la denunciant a les xarxes socials, però no pel que fa a la seva vida privada. La puntualització del tribunal respon a la polèmica generada després que es fes públic que s'havia unit a la causa un informe sobre la vida privada de la noia, que va denunciar haver estat violada per 5 joves als Sanfermines de 2016.

Una de les defenses dels acusats va presentar a la fase final d'instrucció un informe elaborat per uns detectius privats sobre la denunciant, un informe que posteriorment el mateix advocat va retirar de la causa i va sol·licitar que es tingués per no presentat.

En la fase preparatòria del judici, i en el moment en què s'havia de presentar l'escrit de la defensa, l'advocat de l'inculpat A.J.C., va aportar com a prova documental un informe realitzat per detectius privats sobre publicacions de la denunciant a les xarxes socials. Aquesta prova documental -segons el tribunal- va ser acceptada en el seu dia pel tribunal sentenciador, la Sala Segona de l'Audiència de Navarra.

«Aquest dilluns -va explicar el tribunal-, en el transcurs de qüestions prèvies a la vista oral, un altre advocat va sol·licitar afegir a aquest informe, com a prova documental més, una fotografia recent publicada per la denunciant en un compte a les xarxes socials».