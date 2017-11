Berlusconi recuperarà els 60 milions pagats a la seva segona exdona

L'exprimer ministre italià i empresari Silvio Berlusconi recuperarà els 60 milions d'euros que ha pagat des de 2014 a la seva segona exdona, Veronica Lario, en concepte de pensió de manutenció, segons una decisió de la Justícia italiana. La decisió procedeix del Tribunal d'Apel·lació de Milà, que ha acceptat els arguments de la defensa de Berlusconi, que assegurava que Lario no tenia dret a una pensió mensual perquè és econòmicament autònoma.

El tribunal italià ha justificat la seva decisió basant-se en un precedent: el cas de l'exministre d'Economia Vittorio Grilli, que va veure reconegut pel Tribunal Suprem italià el seu dret a no mantenir la seva exdona perquè era financerament independent. Els magistrats van considerar llavors que el criteri de la pensió de manutenció després d'un divorci només era aplicable en els casos en què el cònjuge no disposa d'ingressos i no tingui una ocupació.

D'aquesta manera, Veronica Lario ha de restituir a Berlusconi els diners percebuts des de febrer de 2014, que arriben a la suma de 60 milions d'euros. Al desembre de 2012, el Tribunal de Milà establia per a Lario una pensió de 3 milions d'euros al mes, sentència que va ser recorreguda per Berlusconi. Al juny de 2016, el Tribunal de Monza va rebaixar la suma i va decidir que Berlusconi havia de pagar una pensió de 1,4 milions d'euros al mes a la seva exdona. El maig, el Suprem va pujar la quantitat fins als 2 milions.

La disputa entre Berlusconi i Lario va començar al maig de 2009 quan aquesta va demanar el divorci arran de l'escàndol per l'aparició d'unes fotos en què el polític conservador assistia a l'aniversari d'una noia de 18 anys.