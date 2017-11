Granados va instar l'«aconseguidor» de la trama Púnica a cremar proves

El presumpte «aconseguidor» de la trama Púnica, David Marjaliza, va acusar Francisco Granados d'instar-lo a «cremar» en «un dia de boira» els documents que acreditaven el pagament de comissions a polítics, una versió que l'exconseller madrileny va negar qualificant-lo de mentider. Ahir va quedar vist per a sentència el primer judici d'aquest cas de corrupció sobre la xivatada que el 5 de setembre de 2014 el guàrdia civil José Manuel Rodríguez Talamino va fer a Granados en un bar de copes de Valdemoro, explicant-li que l'estaven investigant.

La fiscal va mantenir la seva petició de pena de 3 anys de presó per a Granados i Talamino, mentre que va proposar una alternativa de 18 mesos de presó (amb la qual no ingressaria en un centre penitenciari) per al tercer acusat, el guàrdia civil en excedència José Luis Caro Vinagre, que presumptament va treure informació a Talamino per donar-la a l'exconseller mentre treballava per a ell com a assessor a la Comunitat de Madrid.

Marjaliza, que no està acusat en el judici tot i haver destruït els documents de la trama per consell de Granados, va afirmar en la seva declaració com a testimoni que el que intentava Granados era evitar que la Guàrdia Civil pogués trobar documentació que pogués incriminar-lo i per això li va demanar que la cremés.

Granados li va dir que ho fes un dia de boira per no ser vistos per l'«helicòpter de la Guàrdia Civil». «No, no els llencis, crema'ls perquè la bossa la poden trobar. Crema'ls en un dia que hi hagi boira», li va suggerir Granados -segons Marjaliza- després de rebre la xivatada de Talamino.

Llavors, va dir l'empresari, va buscar amb la seva secretària a internet quin dia hi hauria boira i, després de recollir «tot» el que tenia a la seva oficina de Pinto i d'omplir «tres carros de Carrefour», a la primera setmana d'octubre de 2014 va anar «un amic a recollir-ho i a cremar-ho».

Per la seva banda, la defensa de Granados va acusar l'«aconseguidor» de la trama Púnica de mentir i de voler «guanyar a qualsevol preu un resultat positiu en aquest procés».