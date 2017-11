Nelson Mandela apareix als Papers del Paradís relacionat amb un trust

L'expresident de Sud-àfrica i premi Nobel de la Pau, Nelson Mandela, apareix als Papers del Paradís, la filtració massiva de documents sobre operacions a paradisos fiscals revelada pel Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació, en què també es fa referència a la reina Isabel II, Juan Manuel Santos o el gendre de Donald Trump, Jared Kushner. El nom de l'activista anti apartheid, i un dels més grans defensors de la llibertat apareix relacionat amb un trust amb seu a l'illa de Man que també està a nom de la seva dona.

Aquest trust -figura que permet transmetre béns d'una persona a una altra a través d'un intermediari-va ser creat el 1995 per Mandela i el seu advocat, Ismael Ayoub, segons La Sexta (un dels mitjans que formen part del Consorci de Periodistes d'Investigació). El 1995, any de la creació del trust, Mandela tot just feia un any que era president de Sud-àfrica.

Segons l'advocat de Mandela, aquest trust estava destinat a diners de donacions amb finalitats benèfiques. Després de morir Nelson Mandela el 2013, els seus fills, que desconeixien l'existència d'aquests diners, van acudir als tribunals per reclamar-los.

Per altra banda, diputats del partit opositor argentí Frente para la Victoria (FpV) van presentar una denúncia penal contra el ministre de Finances, Luis Caputo, després de conèixer-se públicament la seva suposada participació en una xarxa de societats offshore, tal com estableixen els Papers del Paradís.

En la denúncia s'imputa a Caputo els delictes d'omissió maliciosa, negociacions incompatibles amb l'exercici de funcions públiques, tràfic d'influències, ús d'informació privilegiada, incompliment dels deures de funcionari públic i rentat d'actius.

Un comunicat emès pels denunciants assegura que a partir d'una filtració de documents procedents d'un estudi d'advocats especialitzat en crear societats offshores, Caputo va ser l'administrador de Noctua Partners LLC, una empresa gestionadora de fons d'inversió de Miami amb ramificacions a Delaware i les Illes Caiman.