El Suprem estableix que retuitejar un missatge delictiu també és delicte

El Tribunal Suprem ha establert que per ser condemnat per enaltiment del terrorisme no cal ser autor d'una publicació favorable a, per exemple, ETA, sinó que n'hi ha prou amb retuitejar aquest tipus de continguts. Així, la Sala II del Penal del Tribunal Suprem va dictar una sentència en la qual destaca que el tipus penal d'enaltiment del terrorisme no exigeix «que l'acusat assumeixi com a propi, raoni o argumenti la imatge i el seu missatge, ni tampoc que sigui el que l'hagi creat, només cal que d'una manera o altra accedeixin a ell i li donin publicitat, expandint el missatge a gran quantitat de persones».

La sentència confirma la condemna d'1 any i mig de presó que l'Audiència Nacional va imposar a Andeka Jurado García per publicar a Twitter, entre 2014 i 2015, un vídeo compost per diferents imatges sobre ETA i els seus integrants, en ocasions armats.

A més, va retuitejar una foto del terrorista mort Josu Uribetxeberria Bolinaga al costat del lema «Adéu i honor» en basc; i va publicar a la mateixa xarxa dos missatges sobre aquest membre de la banda terrorista, condemnat en el seu dia pel segrest del funcionari de presons José Antonio Ortega Lara.

L'acusat va recórrer al Suprem al·legant que les imatges i vídeos reproduïts al seu compte de Twitter no eren expressió d'un missatge, raonament o argumentació propis, sinó que existien prèviament als mitjans, ja que el terme retuitejar significa reproduir el que preexisteix.