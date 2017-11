Correa ofereix «dir tota la veritat» sobre corrupció a canvi de llibertat

El presumpte capitost de la trama Gürtel, Francisco Correa, va oferir en el judici «dir tota la veritat» en causes pendents de corrupció a canvi de la seva llibertat i va demanar l'indult de Baltasar Garzón, separat de la judicatura per irregularitats en la seva investigació.

Francisco Correa va ser traslladat ahir des del centre penitenciari de Valdemoro (Madrid) fins a la seu de l'Audiència Nacional en la localitat madrilenya de San Fernando de Henares per fer ús de l'última paraula, la qual cosa va fet durant 28 minuts abans que el judici quedés vist per a sentència després d'un any, un mes i tretze dies durant 125 jornades.

«Vull fer un oferiment a la Fiscalia, la meva total col·laboració absolutament d'ara endavant en totes les causes pendents», va dir Correa, pels qui les fiscals van demanar 125 anys de presó, la pena més gran respecte a qualsevol dels 37 acusats.

Entre ells es troben també l'extresorer del PP Luis Bárcenas i l'exconseller de la Comunitat de Madrid Alberto López Viejo, que s'enfronten a una petició de 39 anys de presó cada un per part de la Fiscalia.

Correa va aclarir que li agradaria anar a declarar davant la Fiscalia pels seus propis mitjans «no traslladat des de la presó».

A més va estimar que el principi que «la justícia és igual per a tots» no està sent així ni per a ell ni per als altres dos acusats que estan a la presó, el presumpte nombre 2 de la trama, l'exsecretari d'Organització del PP gallec Pablo Crespo, i Álvaro Pérez Alonso «El Bigotes», que van treballar en les seves empreses i dels qui va defensar la seva honradesa.

Correa va mantindre que uns altres acusats en circumstàncies similars de casos de corrupció es troben en llibertat i va assegurar que no es va escapolir per postil·lar: «Per què estem tractats com a terroristes, que hem fet de dolent?».

«No tinc res a ocultar, m'és igual que em tirin 200 o 300 anys. De vegades les coses no són com semblen i estic disposat a aclarir-ho, ja no tinc absolutament res que guanyar ni que perdre, la qual cosa vull és solucionar aquest tema i que el país deixi de parlar d'això», va recalcat.

D'altra banda va sol·licitar «com a ciutadà espanyol l'indult del jutge Baltasar Garzón perquè ha estat injustament inhabilitat».

«És una víctima més com jo d'una causa que té un tint polític i no jurídic», va abundar sobre aquest tema Correa.

El president de la Sala, Ángel Hurtado, li va indicar que és una qüestió que se sortia del marc del judici i no li va deixar continuar sobre la qüestió. Correa li va respondre que ho sentia perquè anava a donar «unes dades rellevants».

Seguidament va demanar als magistrats «que no es deixin influir per les televisions» i va indicat: «Haurem comès errors per haver treballat amb un partit polític -en referència al PP- però les persones de la meva empresa són honrades i algun que un altre polític no s'hauria d'haver dedicat a la política».

«Per les meves relacions amb alguns polítics i durant molts anys amb el partit vaig gestionar adjudicacions d'obres públiques i les empreses privades em buscaven i em deien si l'hi podia gestionar a canvi d'un percentatge», va reconèixer, però va assegurar no va pagar «ni una pesseta ni un euro al senyor que adjudicava». Francisco Correa no va voler donar noms d'empreses però va comentar que «eren totes».

«Són persones que jo conec i algun ja ha mort, ministres i expresidents del Govern d'aquest país que treballen d'aquesta manera en molts països llatinoamericans i d'Orient Mitjà, que són contractats per aconseguir negocis i els fan uns contractes importants perquè aquestes empreses espanyoles tinguin treball en aquests països», va explicar. Correa va dir que el seu error és que cap empresa va signar un contracte amb ell.

Sobre si va haver-hi irregularitats en factures, va indicar: «Si jo faig un treball i hi ha una campanya professional i demà em diuen que per cobrar haig de facturar a Donald Trump li facturo a Donald Trump però és així i és una pràctica habitual».

Correa va assenyalar que ell feia el mateix amb els seus clients que el que es veu en les llotges de futbol en els quals «totes les persones que estan aquí van convidades pel propietari de l'equip i veiem tot tipus de personalitats, ministres, presidents i magistrats».

Prèviament l'advocat de Carmen Rodríguez Quijano, exdona de Correa, va llegir una carta de la seva defensada a manera d'última paraula. La Fiscalia va demanar per a ella 35 anys de presó per participar en activitats del seu exmarit a l'Ajuntament de Majadahonda.