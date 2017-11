L´exalcalde de Caracas escapa a Colòmbia i vola cap a Madrid

L'exalcalde de Caracas Antonio Ledezma va escapar del seu arrest domiciliari després de gairebé tres anys de detenció, convertint-se en l'últim capdavanter de l'oposició al govern de Nicolás Maduro a fugir del país enmig d'una ofensiva contra la dissidència.

Les autoritats colombianes d'immigració van dir que Ledezma va ingressar legalment al país a primeres hores del divendres, creuant el Pont Internacional Simón Bolívar, que uneix a les dues nacions. Ledezma, un feroç crític de Maduro, va ser despullat del seu títol el 2015 i arrestat sota els càrrecs de conspirar per incitar a la violència contra el govern.

Antonio José Ledezma Díaz va ser triat a la fi de 2008 alcalde metropolità de la capital veneçolana, i va perdre la llibertat el 19 de febrer de 2015 en ser detingut per suposats delictes de conspiració i associació per delinquir; pels quals més de dos anys i mitjà després no ha estat jutjat.

L'alcalde opositor veneçolà va partir de Bogotà a les 14.25 hora local (19.25 GMT) amb destinació a Madrid en un vol d'Avianca que tenia previst aterrar a les 6.05 hora local (5.05 GMT).