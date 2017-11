Massiva protesta a Madrid contra els «abusos» en el judici de «La Manada»

Centenars de persones es van concetrar ahir a la tarda a Madrid, enfront del Ministeri de Justícia, per protestar contra els «abusos patriarcals» que entenen que s'estan produint en el judici per la violació grupal denunciada per una jove madrilenya en els sanfermines de l'any passat.

Convocats per associacions feministes, els assistents a la protesta van criticar que el jutge encarregat d'aquest cas hagi acceptat incorporar a la causa un informe realitzat per detectius privats i encarregat per les defenses sobre la vida de la víctima. D'aquesta forma, van acusar la Justícia de ser «còmplice» dels agressors i van cridar que «a qui es jutja no és a la víctima», així com «jutges masclistes, fora del jutjat».

«Jo et crec, companya», «No volem ser valentes, volem ser lliures», «No és no, una altra cosa és violació», «Ja n'hi ha prou de violència patriarcal» i «Si toquen a una, ens toquen a totes» van ser algunes de les consignes més corejades durant la protesta.

El judici contra els cinc acusats de violar en grup a una dona en la matinada del 7 de juliol de 2016 es desenvolupa aquests dies a porta tancada a Pamplona.