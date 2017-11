El fiscal del Tribunal Suprem Luis Navajas assumeix provisionalment les funcions de fiscal general de l'Estat

El fiscal del Tribunal Suprem Luis Navajas assumeix amb caràcter provisional les funcions del fiscal general de l'estat després que José Manuel Maza morís aquest dissabte de manera sobtada.

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ho ha explicat en una entrevista a RNE. "La fiscalia és una organització jerarquitzada. Té un segon càrrec que és el fiscal Luis Navajas", ha dit per després afegir que en cas d'absència, vacant o mort passa a exercir de manera immediata les funcions.

Catalá també ha afegit que el nomenament del nou fiscal general de l'estat no es podrà fer immediatament perquè hi ha una sèrie de tràmits d'obligat compliment, com ara informar el Consell General del Poder Judicial o que la persona escollida comparegui a les corts generals.

"Primer cal buscar i identificar una persona que pugui complir una responsabilitat tan greu com aquesta i és necessari el compliment d'aquests tràmits", ha conclòs el ministre.