Manifestació massiva a València per demanar un millor finançament

Milers de valencians van exigir ahir als carrers «Un finançament just» en la manifestació convocada pels sindicats UGT i CCOO, i per la Confederació Empresarial Valenciana. La mobilització, concebuda de manera unitària i amb la intenció de traduir al carrer el consens parlamentari a l'entorn de l'infrafinançament del territori, va comptar amb l'adhesió del govern de la Generalitat Valenciana i de tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes (a excepció del PP). Partits com Esquerra Unida del País Valencià i Esquerra Republicana del País Valencià, sindicats, entitats, universitats, cambres de comerç i diverses plataformes socials també van participar en una manifestació inspirada en la gran mobilització del 1977 per demanar l'estatut valencià. Darrere de la primera pancarta unitària s'han reunit representants dels sindicats i de la s0cietat civil valenciana.