Almenys 17 morts en una allau humana mentre es repartia menjar al Marroc

Almenys17 persones, 14 dones i 3 nens, van morir i cinc persones van resultar greument ferides en una regió rural del Marroc per un estampida ocorreguda durant un repartiment d'aliments, organitzat per una associació local d'un home ric. El succés es va produir a la localitat de Sidi Bulilam, a la província d'Esauira (uns 600 quilòmetres al sud de Rabat), durant el soc setmanal que se celebrava a la localitat.

El repartiment d'aliments era una iniciativa d'un acabalat home local, que pretenia així ajudar les famílies més pobres d'aquesta regió rural.Quan es va anunciar la distribució d'aliments en un magatzem, 800 persones es van precipitar sobre els organitzadors, que es van veure literalment desbordats per la multitud, produint-se ensopegades i un devessall humà.

Almenys 38 persones van resultar ferides, de les quals molts són nens. A petició de la Fiscalia, s'ha obert una recerca per determinar les responsabilitats del succés, mentre que el ministeri de l'Interior també ha obert una altra recerca en paral·lel. El rei, Mohamed VI, per la seva banda, ha anunciat que es farà càrrec personalment de les despeses d'enterrament i de l'atenció sanitària dels ferits, així com ha demanat als membres del Govern que s'interessin per l'assumpte.