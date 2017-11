Catalá anuncia que s'investigaran missatges ofensius a les xarxes socials després de la mort de Maza

El ministre de Justícia Rafael Catalá s'ha mostrat convençut aquest dilluns que tant els cossos i forces de seguretat de l'Estat com la Fiscalia investigaran missatges a les xarxes socials després de la mort del Fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, per determinar si són constitutius de delicte i presentar una querella. Catalá ha fet aquestes declaracions a preguntes dels mitjans després de presentar l' 'Atlas Concursal: radiografia de la insolvència a Espanya' al Consell General d'Economistes, a Alacant. El ministre ha recordat que la darrera reforma del Codi Penal "incorpora una millora del tipus de delictes d'odi i sobre les xarxes socials i sistemes telemàtics per a la comissió de delictes d'infàmies, injúries o calumnies".

Sobre la substitució del Fiscal general de l'Estat, Catalá ha indicat que ara s'estan duent a terme els terminis de repatriació i es preparen actes d'homenatge. El ministre ha explicat que el nomenament d'un Fiscal general de l'Estat ha de ser proposat pel Consell de ministres i comptar amb informes del Consell general del Poder Judicial i de la comissió de Justícia del Congrés. "Estem posant en marxa procediment però no hi ha un calendari exacte", ha dit.

Catalá també ha estat preguntat sobre el fet que molts fiscals hagin urgit el govern espanyol a substituir Maza per no endarrerir les causes obertes a l'Audiència Nacional i el Suprem al Govern destituït i la Mesa del Parlament. Al respecte, el ministre ha indicat que la situació vacant a la fiscalia general de l'Estat "no és desitjable" però s'ha mostrat convençut que tots els fiscals atendran les actuacions que es duguin a terme els pròxims dies "des del més quotidià al més estratègic i important com són aquests tipus de procediments davant l'Audiència Nacional o el Suprem".

"Mentre es dugui a terme el nomenament d'un nou fiscal general estic convençut que la Fiscalia complirà amb la seva missió constitucional i atendrà totes les qüestions que tingui pendents", ha dit.