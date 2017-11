L'armada argentina no descarta cap hipòtesi sobre el submarí perdut

El portaveu de l'Armada argentina, Eduardo Balbi, ha afirmat que no es «descartarà cap hipòtesi» sobre el submarí ARA San Juan, el rastre del qual es va perdre dimecres passat amb 44 tripulants i va agregar que volen ser «cauts» amb la informació. El submergible, d'origen alemany, havia partit el dilluns del meridional port d'Ushuaia i es dirigia de retorn a la seva base, a la localitat bonaerense de Mar del Plata, quan va desaparèixer.

Sobre les set comunicacions rebudes dissabte passat a les bases de l'Armada procedents del submarí, Balbi va assenyalar que estan sent investigades. No es pot confirmar que procedissin del submarí buscat. Segons va comentar, s'han intensificat les tasques de cerca i, encara que per mar està resultant complicat a causa de les condicions climàtiques adverses, per aire ja s'ha cobert «el 80 %» de l'àrea de rastreig.

Protocol de cerca

L'última informació del submarí, amb 44 tripulants a bord, va arribar la matinada del dimecres i després d'un temps prudencial sense tenir comunicació amb la nau, es va resoldre activar a última hora de la tarda del dijous el protocol de cerca. El portaveu va dir que les famílies dels tripulants «que han pogut viatjar» es troben a la base naval Mar del Plata a l'espera de notícies i on ja van ser visitats pel ministre de Defensa argentí, Óscar Aguado. Els membres comptaven amb una experiència de «dos o tres anys» i no era el primer cop que embarcaven.