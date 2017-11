Mugabe es nega a dimitir tot i ser expulsat del poder pel seu propi partit

El president de Zimbabwe, Robert Mugabe, no va dimitir com s'esperava, i durant un missatge televisat va insistir en «la necessitat de dur a terme accions per tornar» el país «a la normalitat». Mugabe, acompanyat pels alts comandaments de l'Exèrcit, va reclamar que el país no es «deixi portar per l'amargor» i va dir que «té en compte» totes les queixes formulades per diferents estrats de la societat i pel seu propi partit, que ahir el va destituir com a número 1 i el va emplaçar fins a avui al migdia per dimitir.

Sobre l'alçament militar de dimarts, va assenyalar que «mai ha representat una amenaça contra el nostre ordre constitucional ni contra la meva autoritat com a cap d'Estat, ni tan sols com a comandant en cap de les Forces Armades». Sobre les purgues en el seu partit, com la de l'exvicepresident Emmerson Mnangagwa, que van desencadenar la intervenció militar, Mugabe va apuntar que la formació «estava fallant» en el compliment «de les seves pròpies regles i procediments».

Encara que els carrers de les principals ciutats del país es van omplir de gent demanant la sortida del poder de Mugabe, el governant els va instar a «resoldre les nostres diferències amb dignitat i disciplina», en considerar que els zimbabuesos són «un poble predisposat a la pau».

Per part seva, la governant Unió Nacional Africana de Zimbabue-Front Patriòtic (ZANU-PF) el va nominar com a candidat a les eleccions presidencials de 2018, després de destituir Mugabe com a número 1 del partit i donar-li un ultimàtum perquè dimiteixi com a president del país.

Un portaveu va informar que la decisió va ser adoptada durant una reunió extraordinària del Comitè Central de la ZANU-PF celebrada ahir, i que el nomenament de Mnangagwa haurà de ser confirmat en un congrés al desembre.