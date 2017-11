El tinent fiscal del TS assumirà la fiscalia general de l´Estat durant el relleu de Maza

Familiars de José Manuel Maza abadonen la clínica on va morir el fiscal.

Familiars de José Manuel Maza abadonen la clínica on va morir el fiscal. David Fernandez/efe

Després de la defunció del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, el Govern iniciarà els tràmits preceptius per al seu relleu, en un procés que durarà almenys dues setmanes i durant el qual es farà càrrec del ministeri públic el tinent fiscal del Tribunal Suprem, Luis Navajas. Mentrestant, la família de Maza, mort dissabte a Buenos Aires per una infecció renal aguda, tramita a la capital argentina la repatriació del cadàver del fiscal, les restes mortals del qual arribaran a Espanya la matinada de dimarts en un vol regular.

L'ambaixador d'Espanya a l'Argentina, Javier Sandomingo, que va aclarir que les restes mortals es trobaven a la funerària perquè no se li va a realitzar autòpsia, va confirmar que van completar els tràmits perquè la repatriació sigui avui en un vol regular que s'enlairarà a dos quarts de dues del migdia, hora local.

Luis Navajas estarà a càrrec de la Fiscalia General de l'Estat (FGE) perquè, tal com determina la normativa, el tinent fiscal del Suprem té entre les seves funcions la de substituir el fiscal general de l'Estat en cas d'absència, malaltia o vacant. Navajas va treballar amb Maza en l'actuació de la Fiscalia contra el desafiament sobiranista català i el va acompanyar en la presentació de les querelles contra l'expresident català Carles Puigdemont i la resta del Govern per delictes de rebel·lió, sedició i malversació, i contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i cinc membres de la Mesa que van tramitar la declaració d'independència.

És la segona vegada que assumeix aquesta funció. Amb la renúncia d'Eduardo Torres-Dulce com a fiscal general de l'Estat, el 19 de desembre de 2014, Navajas va ocupar de forma interina el lloc fins que Consuelo Madrigal va prendre possessió com a nova titular, el 13 de gener.

Els tràmits per al relleu de Maza han de començar amb l'elecció de la persona més adequada per al càrrec, una recerca que no és tasca fàcil i que l'Executiu centrarà en els juristes de reconegut prestigi i amb més de quinze anys d'exercici efectiu de seva professió.

El fiscal general de l'Estat, el mandat del qual dura quatre anys, és nomenat i cessat pel Rei a proposta de l'Executiu després d'un acord al Consell de Ministres, però ha de comptar amb l'aval del Consell General del Poder Judicial i ser escoltat després en la Comissió de Justícia del Congrés per obtenir el beneplàcit del legislatiu.

La sobtada mort de Maza a Buenos Aires, on estava ingressat en una clínica després de sentir-se indisposat mentre participava en la reunió de l'Associació Iberoamericana de Ministeris Públics, va generar reaccions des del món de la judicatura i la política.

Carlos Lesmes, president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), va exalçar la «fermesa de criteri» i el sentit «patriòtic i constitucional» de Maza davant el desafiament sobiranista de Catalunya. Va recordar que li va tocar viure una situació extraordinària davant el repte dels independentistes catalans a l'ordre constitucional i va dir entendre les crítiques que hagi pogut rebre Maza per la seva actuació, ja que en una situació tan complexa com aquesta, «mai l'aplaudiment és general» perquè intervenen interessos contradictoris.



Telegrama de Rajoy

El president del Govern, Mariano Rajoy, va remetre un telegrama de condol a la vídua del fiscal general de l'Estat, del qual va destacar la seva independència, el seu «serè rigor doctrinal» i la seva «professional entrega en defensa de l'Estat de Dret».

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va escriure un article en el qual destaca que «va defensar la llei fins a les últimes conseqüències, sabent també que en aquesta defensa hi havia també la protecció de la nostra llibertat i els drets fonamentals». També va lloar la seva figura i el va definir com un «amic, jurista» i «gran persona» que va fer de l'imperi de la llei la seva «guia» i del dret, el seu «amor», i que «va entendre com pocs el que era ser fiscal i ho va assumir amb passió».

Els condols van arribar també des de Llatinoamèrica, on les fiscalies de diversos països el van descriure com un «excel·lent jurista» i un «cavaller en els acords i en les diferències». Des del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) es va recordar que el fiscal general de l'Estat va promoure l'accés d'aquest col·lectiu a l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques.