Tres immigrants subsaharians moren en una embarcació a Ceuta

Tres subsaharians van morir ahir a la matinada quan arribaven a Ceuta a bord d'una embarcació semirrígida en la qual viatjaven uns altres 21 immigrants, que van ser atesos, entre ells cinc menors i una dona embarassada, a més dels dos magrebins que exercien com a passadors i es van donar a la fuga. L'embarcació, de nou metres d'eslora i dotada d'un motor de 300 cavalls, navegava a gran velocitat en direcció a la badia nord de la ciutat, per la qual cosa la Guàrdia Civil va activar un dispositiu per a la seva intervenció.

Abans d'aconseguir la riba, la nau va xocar contra unes roques a la zona, moment en el qual els dos pilots van obligar els immigrants a saltar a l'aigua, segons el testimoniatge dels rescatats. La defunció dels tres subsaharians és la tragèdia més greu en els últims tres anys a Ceuta, després de quinze al febrer de 2014 quan intentaven entrar a la ciutat per la frontera.