Crisi política a Alemanya en fracassar les negociacions per formar govern

Alemanya s'enfronta a un panorama inèdit d'inestabilitat política en fracassar l'intent de la cancellera, Angela Merkel, de formar una coalició de Govern, el que pot obrir la porta a la convocatòria de noves eleccions al país. Davant la impossible aliança amb els verds i els liberals i el rebuig dels socialdemòcrates a reeditar la gran coalició amb els conservadors, Merkel va avançar en una entrevista a la televisió pública que preferiria nous comicis a liderar un govern en minoria.

La cencellera va informar de la situació al president alemany, Frank-Walter Steinmeier, que va demanar als partits amb representació parlamentària «disposició al diàleg per fer possible la formació de Govern en un futur pròxim» i es va mostrar reticent a convocar nous comicis.

Merkel va guanyar el passat 24 de setembre les seves quartes eleccions generals amb una important fuga de vots i els resultats li van deixar poc marge de maniobra per governar amb una majoria parlamentària estable. En no poder comptar amb els socialdemòcrates, l'única opció era un tripartit amb els verds i els liberals, que diumenge a la nit, després de gairebé cinc setmanes de reunions, van trencar les negociacions.



Situació inèdita

En una compareixença institucional al palau de Bellevue, Steinmeier va reconèixer que el país s'enfronta a una situació inèdita en les set dècades d'història de la República Federal d'Alemanya, ja que sempre hi ha hagut executius de coalició i mai, excepte de manera interina, s'ha governat amb minoria parlamentària.

Va demanar per això als líders polítics que facin una «reflexió», recordant-los que estan posats en ells els ulls d'Alemanya i d'Europa. «El 24 de setembre els partits es van postular per assumir la responsabilitat de governar Alemanya. Una responsabilitat que, segons la Constitució, no es pot tornar sense més als electors», va assenyalar el president, que es disposa a parlar amb conservadors, verds, liberals i socialdemòcrates per intentar desencallar la situació.

Tot just uns minuts abans, la cúpula dels socialdemòcrates de l'SPD, el partit al qual pertanyia Steinmeier abans de ser elegit president el febrer passat, havia advocat per la convocatòria de nous comicis perquè els electors poguessin fer «una nova valoració de la situació» del país.

«No estem disponibles per entrar en una gran coalició», va manifestar el líder del partit, Martin Schulz, convençut que «no hi pot haver un rebuig més clar a una aliança de Govern».