Espanya, el país europeu que més gasta als bars

La despesa en l'habitatge -que inclou la pròpia renda de la llar, aigua, electricitat o gas, entre d'altres- representa gairebé una quarta part de la despesa total en consum de les famílies de la Unió Europea (amb dades de 2016 ), segons l'agència estadística comunitària Eurostat.

Es tracta, per tant, de la despesa més significativa entre les famílies dels Estats membres, equivalent a 2.400 milions d'euros o el 16,4% del Producte Interior Brut (PIB) dels Vint.

Així mateix, de totes les principals partides de despesa de les llars, l'habitatge és l'element que ha registrat el major augment en l'última dècada, des d'una participació del 22,7% en la despesa total el 2006 al 24,5% el 2016 . "Aquesta tendència aclaparadora s'observa en la majoria dels països, tot i que en diferents graus", assenyala Eurostat.

Concretament, les llars de Dinamarca, Finlàndia i el Regne Unit són els que compten amb un major pes de la despesa en l'habitatge respecte a la despesa total, ja que ronda en els tres casos el 30%. La segueixen França (26,2%), Suècia (26%) i República Txeca (25,6%).

A l'altre costat de la balança, entre els països la proporció de despesa en habitatge en relació a la despesa total és el més baix se situen Malta (10,3%), Lituània (15,6%), Xipre (15,9%) , Estònia (17,6%) i Portugal (18,8%).

Després la despesa en habitatge, el menjar ocupa el segon lloc en representar el 11,1% de la despesa total de les famílies a la UE. A continuació, el segueix la despesa en bars, restaurants o 'pubs', amb un 6,9% de la despesa total. Al costat oposat, la despesa en hotels, hostals o altres serveis d'allotjament equival al 1,7% de la despesa.

En el cas d'Espanya, la despesa de les famílies destinat a l'habitatge se situa en el 22,3%, fet que suposa 2,2 punts percentuals per sota de la mitjana europea, encara que es col·loca també com la despesa de més importància de les famílies. Així, se situa just per sota d'Àustria (22,4) i per sobre de Letònia (21,2%).

No obstant això, les famílies espanyoles es consoliden com les que més gasten entre tots els estats membres en bars, restaurants, 'pubs' o cafeteries, un 14,8% de la despesa total i la segona despesa més important dels espanyols. Seguit d'Espanya en aquesta partida se situen Irlanda (13,2%), Malta (12%) i Grècia (11,5%).