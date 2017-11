Una explosió en una fàbrica de Bèlgica causa almenys un mort i dos ferits

Almenys una persona va morir, dues més van quedar ferides i diverses estan desaparegudes per una explosió registrada a la fàbrica del gegant siderúrgic Arcelor Mittal als afores de Gant (nord-oest de Bèlgica), prop de la frontera amb Holanda. Un tanc de petroli va esclatar quan estava sent emplenat, si bé les circumstàncies exactes de l'accident no havien estat aclarides a l'hora de tancar aquesta edició, quan escara es buscava diverses persones que es trobaven a la fàbrica en el moment de la deflagració i que no havien etat localitzades. Diversos equips de bombers de les ciutats de Gant i Zelzate es ban desplaçar fins al lloc dels fets, que va ser evacuat. Davant l'emissió de fums tòxics que serien potencialment perillosos per als ciutadans causada per la gran detonació, les autoritats de la província van posar en marxa immediatament un pla mèdic d'emergències.