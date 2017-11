Familiars i autoritats donen l´últim adéu al fiscal Maza

La Fiscalia General de l'Estat ha obert poc abans de les nou del matí d'avui la capella ardent del fiscal de l'Estat José Manuel Maza després de l'arribada del seu fèretre, que ha entrat a la seu de la institució portat per guàrdies civils i policies nacionals vestits de gala.

El president de la Sala Penal del Suprem, Manuel Marchena, amic personal del finat; i el mateix president del Suprem, Carlos Lesmes, també company a l'alt tribunal de Maza, que va ser molts anys magistrat d'aquesta sala, esperaven l'arribada del cos a les portes de l'edifici que dóna seu a la Fiscalia al costat de nombrosos funcionaris i fiscals .

El ministre de Justícia, Rafael Catalá; el president del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; l'ex fiscal de l'Estat Eduardo Torres Dulce; el fiscal del Suprem i fiscal general en funcions Luis Navajas i el fiscal del Suprem i ex fiscal en cap de l'Audiència Nacional Javier Zaragoza, també han esperat l'arribada del fèretre.

L'exministre de Justícia Mariano Fernández Bermejo i l'exfiscal Anticorrupció Manuel Moix figuraven també entre els que han retut homenatge de silenci al mort en companyia de la família.

Repatriació del cos des de l'Argentina

Les restes mortals del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, mort aquest dissabte de forma sobtada a Buenos Aires, han arribat aquesta matinada a l'aeroport de Madrid-Barajas en un vol regular d'Air Europa. El vol AEA042 de la companyia espanyola, procedent de l'aeroport de Buenos Aires d'Ezeiza, ha aterrat a Barajas a les 4.55 hores d'avui després d'un viatge d'onze hores.

La repatriació del cos de Maza, que s'ha realitzat en estricta intimitat per respecte a la família, s'ha produït un cop complerts tots els tràmits legals, gestionats per l'ambaixada espanyola al país austral i el govern de l'Argentina.

Maza, de 66 anys, que a principis de la passada setmana va iniciar una visita oficial a l'Argentina i Uruguai, va morir dissabte passat després d'haver de ser ingressat en una clínica del centre de Buenos Aires, a conseqüència d'un procés infecciós renal agreujat per una patologia crònica.

El fill del mort va arribar a la capital argentina diumenge per decidir sobre els detalls de la repatriació del cos, a qui no se li va realitzar autòpsia per tractar-se d'una mort per causa natural.

A la tarda del mateix dia, les restes mortals van ser traslladades de la clínica a la funerària encarregada del procés fins el trasllat a l'aeroport i l'embarcament a l'avió.