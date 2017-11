Investiguen insults i amenaces contra l´alcaldessa de Madrid en un xat de policies

Un jutjat investiga els insults i amenaces contra l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, en un xat integrat per un centenar de policies municipals de la capital, el contingut del qual va ser revelat per un agent que va considerar que podrien constituir un delicte d'odi. Al xat es qualifica Carmena de «vella menyspreable», entre altres insults, i es diu: «El que és terrible és que ella no f0s al despatx d'Atocha quan van matar els seus companys». «M'alegraria si patís un accident i tingués una mort agònica», diu un altre missatge escrit en aquest grup, integrat per més de cent agents municipals del torn de nit, en què també es critica i amenaça La Sexta, sobretot la periodista Ana Pastor.

Aquest assumpte es va conèixer a finals de la setmana passada, quan un agent va denunciar davant la Unitat de la Diversitat que el contingut d'aquest xat podria constituir un delicte d'odi, i es va comunicar a la direcció del cos. L'Ajuntament esperarà que hi hagi una decisió judicial abans de prendre possibles mesures contra els agents que van abocar aquests insults i amenaces. Fonts municipals van assenyalar que aquest tipus de missatges són «terribles» i que els preocupa enormement «que un agent pugui estar enarborant un discurs d'odi».