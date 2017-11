El Suprem estableix que conduir després d'haver perdut els punts és delicte

El Tribunal Suprem ha establert que conduir amb el permís sense vigència per pèrdua de tots els punts és delicte i no només una falta administrativa. La Sala Penal de l'Alt Tribunal explica que el delicte contra la seguretat viària no requereix per a la seva aplicació que a més s'estigui posant en un risc concret aquesta seguretat. Per cometre'l n'hi haurà prou amb el perill abstracte que es genera en conduir sense les condicions legals per a fer-ho.

El Suprem ha fixat aquest criteri en tres recents sentències que serveixen per desterrar la interpretació que feia l'Audiència de Toledo, que per veure delicte exigia que el conductor sense punts cometés alguna infracció més de trànsit que suposés un risc. En els altres casos, quedava en una infracció administrativa. Aquesta discrepància de l'Audiència de Toledo amb la resta d'audiències provincials suposava que el que en una carretera toledana era una falta administrativa es convertia en delicte en arribar a un punt quilomètric de qualsevol de les sis províncies limítrofs (Madrid, Conca, Ciudad Real, Badajoz, Càceres o Àvila).

El Tribunal Suprem ha pogut unificar la disparitat de criteris gràcies a la recent reforma del recurs de cassació, que ara li permet revisar delictes que abans mai podien arribar a l'Alt Tribunal, que considera que «el conductor menysprea les normes de circulació legalment disposades, posant reiteradament en perill el bé jurídic protegit en aquest cas, la seguretat viària».