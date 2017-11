Uns 300 immigrants participen en un assalt massiu a la tanca de Ceuta

Un grup d'uns 300 immigrants subsaharians van intentar de matinada entrar en grup a Ceuta assaltant la doble tanca fronterera, a la qual va arribar un reduït nombre d'ells i només dos van aconseguir enfilar-s'hi durant diversos minuts. El nou intent d'entrada es va registrar cap a dos quarts de sis de la matinada per la zona coneguda com Sidi Ibrahim, situada a la meitat dels 8,2 quilòmetres de perímetre fronterer terrestre que separen la ciutat del Marroc.

Els 300 immigrants subsaharians es van llançar corrent per les muntanyes per intentar accedir a la ciutat, però la presència dels militars marroquins va aconseguir aturar la major part del grup. Només un reduït nombre d'immigrants va aconseguir acostar-se a la doble tanca fronterera, sent tots ells continguts pel Marroc a excepció de dos joves subsaharians que van aconseguir enfilar-se a la doble tanca, situada a sis metres d'altura.

Després de diversos minuts a la part alta de la tanca, els dos immigrants van deposar la seva actitud i van ser baixats amb la col·laboració d'unitats del Parc Mòbil de Ceuta. Els dos immigrants van ser atesos per una ambulància de la Creu Roja Espanyola passades les vuit del matí, constatant que tots dos es trobaven en bon estat de salut, i no va ser necessari el seu trasllat a l'hospital. Els dos subsaharians van ser lliurats al Marroc, que es va fer càrrec d'ells, igual que la resta dels que van intentar entrar i que van obligar a un desplegament d'efectius de la Guàrdia Civil per l'entorn de la tanca.