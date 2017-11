Detenen un camioner per septuplicar la taxa d´alcohol permesa a Tudela

La Policia Foral va detenir a Tudela un camioner que havia patit un accident amb el seu vehicle per un delicte contra la seguretat vial en septuplicar la taxa d'alcoholèmia permesa al volant. L'arrestat va patir un accident a primera hora del matí al quilòmetre 96 de l'autovia A-68 a l'altura de la capital, bolcant el seu camió a la Via Verda del Tarazonica. En el control d'alcoholèmia realitzat després del succés, el conductor del camió va oferir una taxa de 1,04 mil·ligrams per litre en sang. El vehicle, que transportava bobines, es va incendiar com a conseqüència de l'impacte després de la sortida de la via, tot i que no hi va haver ferits.

Patrulles de trànsit que es van desplaçar fins al lloc dels fets van haver de desviar la circulació en sentit Saragossa per l'N-121 C, produint-se importants retencions durant diverses hores. Fonts policials van assenyalar que el detingut podria ser un ciutadà de nacionalitat romanesa de 42 anys, supòsit que no va poder ser confirmat a l'hora de tancar aquesta edició a causa que la seva documentació es va cremar en l'incendi del vehicle que conduïa. El detingut va passar a la tarda a disposició judicial, un cop es va poder completar l'atestat sobre aquest incident.