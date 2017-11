Detenen un ciutadà espanyol a Melilla per la seva relació amb l´EI

Dos policies s´emporten el detingut per col·laborar amb l´Estat Islàmic.

Dos policies s´emporten el detingut per col·laborar amb l´Estat Islàmic. f.g. guerrero/efe

Agents de la Policia Nacional van detenir de matinada a Melilla un ciutadà espanyol de 21 anys per la seva presumpta relació amb l'organització terrorista Estat Islàmic (EI). L'arrestat mostrava, segons un comunicat del Ministeri d'Interior, «plena adscripció i compromís amb l'Estat Islàmic, per a qui realitzava tasques de captació utilitzant internet i les xarxes socials, principalment».

Aquesta operació «implica la neutralització d'una potencial amenaça», va afegir Interior, ja que el detingut havia passat de l'autoadoctrinament a la fase de «captació i adoctrinament de nous membres», que el situava en un punt de «plena disposició amb l'organització terrorista que podria haver-lo portat a cometre atemptats tal com reclama l'EI i seguint l'exemple d'altres terroristes que han comès atemptats a Europa i als EUA».

Segons Interior, el detingut «havia patit un intens procés de radicalització en què la seva activitat delictiva havia anat evolucionant» amb un «un autoadoctrinament continu i progressiu que l'havia portat a navegar a Internet de manera exclusiva sobre continguts referents a l'Estat Islàmic».

Els vídeos als que accedia aquest presumpte seguidor de l'organització terrorista eren de contingut «molt violent i explícit» als quals s'accedia a través d'una «xarxa de comunicacions de difícil accés per dificultar la seva localització».

Segons els investigadors, el detingut adoptava mesures de seguretat extraordinàries «en mostrar-se molt reservat i caut per evitar ser detectat pels agents policials». Per això, les seves opinions les reservava «per a les reunions que mantenia amb aquelles persones del seu cercle més íntim als que pretenia adoctrinar i adherir a la causa terrorista gihadista». La Policia va afirmar que el detingut, a més, «havia mantingut contacte directe amb individus condemnats per la seva pertinença i integració a l'EI».