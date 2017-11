El Govern britànic augmenta la seva oferta per a la sortida de la UE

Davis va explicar que el Govern britànic ha fet plans en previsió que no hi hagi acord.

El Govern de la primera ministra britànica, Theresa May, està d'acord en incrementar l'oferta financera a la Unió Europea (UE) per impulsar les negociacions sobre el Brexit. La primera ministra conservadora va celebrar dilluns una reunió amb destacats ministres per avaluar la marxa de les converses amb Brussel·les i determinar la factura que haurà d'aportar Londres per la seva retirada, prevista per al març de 2019.

En aquesta reunió, segons la BBC, no hi va haver una discussió sobre una suma concreta, però els ministres van acceptar que el país hauria de pagar més per tal de passar a la segona fase de les negociacions, centrades en el vincle comercial entre les dues parts. El Regne Unit estaria disposat a duplicar la seva oferta inicial fins a situar el total en 42.750 milions d'euros, per sota dels 60.000 milions que sol·licita Brussel·les. La factura britànica és un dels principals problemes que dificulten les converses.

En aquest sentit, el ministre britànic per al Brexit, David Davis, va considerar «improbable, però no impossible» que Londres i Brussel·les no aconsegueixin arribar finalment a un acord de sortida del Regne Unit de la Unió Europea. El ministre va expressar la seva «confiança» en aconseguir, finalment, un consens amb els Vint-i-set durant les negociacions. No obstant això, el polític conservador va assenyalar que l'Executiu ja ha fet plans en previsió que passi «qualsevol eventualitat» durant el procés de diàleg.

El Govern del Regne Unit presentarà avui el seu projecte de pressupost per a l'exercici fiscal 2018-19, amb el desig manifest de consolidar l'economia davant la sortida del país de la Unió Europea.

El ministre d'Economia, Philip Hammond, exposarà les seves prioritats fiscals i de despesa pública en una intervenció a la Cambra dels Comuns, el que posteriorment debatran i votaran els diputats.