La manca de govern a Alemanya podria frenar l´agenda de la Unió Europea

La ruptura de les negociacions per formar un Govern de coalició a Alemanya amenaça de frenar els avenços a l'agenda política de la Unió Europea (UE), principalment en les reformes per reforçar una eurozona on no es fa un pas sense Berlín fins i tot en les negociacions del Brexit. Tot i que la Comissió Europea va assegurar que «Europa no s'aturarà» a l'espera d'Alemanya i que les seves propostes per reforçar el club de l'euro arribaran el 6 de desembre com estava previst, a la pràctica qualsevol iniciativa és paper mullat si els països no donen el seu suport i, aquí es necessita Berlín.

La victòria dels conservadors de la CDU d'Angela Merkel a Alemanya, tot i l'auge de la ultradreta, semblava marcar el compàs final i permetre passar al següent moviment, amb la reforma de l'euro com a prioritat ara que el creixement ha tornat a Europa. Però l'abandonament del partit liberal (FDP) de les negociacions per formar Govern obliga a escriure un compàs d'espera fins a veure si se celebren nous comicis o es nomena un Executiu en minoria.

Per altra banda, la Unió Cristianodemòcrata (CDU) i el Partit Socialdemòcrata (SPD) a l'estat federat alemany de Baixa Saxònia van signar un acord de coalició per governar conjuntament aquest important pol econòmic. Els líders regionals de l'SPD i la CDU, Stephan Weil i Bernd Althusmann, van subscriure el pacte a Hannover menys de dos dies després que a Berlín francassessin les negociacions a nivell federal per formar una coalició.