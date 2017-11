Robert Mugabe dimiteix després de 37 anys en el poder a Zimbàbue

Robert Mugabe va dimitir com a cap d'Estat de Zimbàbue després de 37 anys en el poder, va anunciar el president de la cambra baixa del país, Jacob Mudenda, mentre el Parlament debatia una moció de censura contra ell. Mudenda va interrompre la sessió conjunta de l'Assemblea Nacional i el Senat per llegir la carta de dimissió, amb efectes immediats, de Mugabe com a president i va anunciar que avui es nomenarà un nou mandatari.

Si no hagués dimitit, les cambres es disposaven a aprovar una moció de censura impulsada pel partit del propi Mugabe, la Unió Nacional Africana de Zimbàbue-Front Patriòtic (ZANU-PF), que compta amb majoria a les dues sales, i que era avalada per la principal formació de l'oposició, el Moviment pel Canvi Democràtic (MDC-T). Als carrers, la notícia va ser rebuda amb crits de celebració i els automòbils van fer sonar els seus clàxons.

Mugabe semblava resistir-se a abandonar el càrrec que ostentava des de 1987, encara que governava com a primer ministre des de 1980, malgrat que els militars havien pres el control del país la passada setmana.

L'exvicepresident Emmerson Mnangagwa, favorit per succeir Mugabe en el poder després de la seva dimissió, va felicitar el poble de Zimbàbue per arribar a un «moment històric» i va assegurar que està preparant la seva «tornada a casa».

«Vull felicitar el poble de Zimbàbue per assolir aquest moment històric. Junts assegurarem una transició pacífica cap a la consolidació de la nostra democràcia i donarem un nou inici per a tots els zimbabuesos fomentant la pau i la unitat», va assenyalar Mnangagwa des de Sud-àfrica.

L'exfuncionari va explicar que està preparant la seva tornada a casa i que està desitjós d'afrontar els «reptes polítics i econòmics» que ha de portar a terme el seu «estimat» país.