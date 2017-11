Els acusats de la violació múltiple declaren que el sexe va ser consentit

Els cinc acusats de violar una jove als Sanfermines de 2016 van declarar davant el tribunal que jutja el cas que la dona va donar el seu consentiment a mantenir relacions, però no van aconseguir aclarir com els va dir que sí. Els cinc acusats, que es fan dir «La Manada», van declarar davant la Secció Segona de l'Audiència de Navarra en la vuitena sessió del judici que, a porta tancada, va començar el passat dia 13 per la violació en grup a una jove. Cap d'ells va respondre a les preguntes de les acusacions populars, Govern de Navarra i Ajuntament de Pamplona.

Els advocats de la defensa i d'un dels acusats van explicar que a la sessió del matí, quan van declarar tres dels imputats que comparteixen lletrat, un d'ells va insistir que la dona va consentir tenir relacions amb ells, però va admetre davant el tribunal que no ho va fer de paraula ni tampoc va aclarir com ho va fer.

Un altre dels acusats, també segons els advocats, va declarar que la dona va donar el seu consentiment amb «gemecs». A la sessió de la tarda van declarar dos processats més, un guàrdia civil i l'altre militar, que van repetir que la jove va consentir tenir relacions, encara que tampoc van aclarir com ho va fer.

Carlos Bacaicoa, un dels dos lletrats de la defensa, va afirmar que els processats, cinc joves andalusos, «menteixen» en les seves declaracions i que la seva versió queda «en clara contradicció amb els vídeos» del succés que ells mateixos van gravar.

«El que ells expliquen no té res a veure amb el que es veu en els vídeos», va continuar Bacaicoa, que va destacar que «en absolut» havien pogut demostrar la conformitat a les relacions per part de la dona.

Pel que fa al mòbil de la víctima, el guàrdia civil acusat va admetre que el va robar «per avarícia», que va ser «un error», i que el va llançar després de ser identificat a la plaça de toros de Pamplona i abans que fos detingut al costat dels altres quatre joves. Segons els lletrats de la dona, els processats van assenyalar que van llançar el mòbil perquè «van pensar que els podien acusar de robatori» després que fossin identificats per la Policia Foral.

El militar acusat va declarar també sobre la gravació amb el mòbil d'un vídeo dels fets de 40 segons de durada, que després va esborrar. Les imatges les va recuperar posteriorment la Policia Foral. Bacaicoa va assenyalar que aquest acusat va negar inicialment que esborrés les imatges i que ho va admetre després que els agents recuperessin el material audiovisual.

L'advocat Agustín Martínez Becerra, que defensa tres dels cinc acusats, va destacar l'«educació i respecte» en les respostes dels seus clients, tot i que també va admetre que els processats estan «tensos», ja que «es juguen 25 anys» de presó.

El ministeri fiscal demana per a cada un d'ells 22 anys i deu mesos per un delicte continuat d'agressió sexual, un altre contra la intimitat i un tercer de robatori amb violència.