Brussel·les avala els Comptes tot i no complir l´objectiu de dèficit

La Comissió Europea (CE) va donar el seu vistiplau a l'esborrany de Pressupostos del Govern espanyol per al 2018 perquè preveu que redueixi el seu dèficit per sota del 3% del PIB considerat excessiu, tot i que va avisar que no complirà l'objectiu pactat de portar-lo al 2,2% ni l'ajust fiscal recomanat.

«El projecte d'Espanya està globalment d'acord amb les exigències per al 2018 perquè preveiem que el dèficit nominal passarà clarament per sota del valor de referència del 3%, però l'esforç pressupostari segueix sent clarament inferior al nivell recomanat», va explicar el comissari europeu d'Afers econòmics, Pierre Moscovici.

Per donar llum verd als Comptes, Brussel·les n'ha tingut prou que el dèficit doni senyals de baixar de la cota del 3% del PIB, la superació del qual va portar a obrir el 2009 el procediment per dèficit excessiu que ha obligat a una vigilància exhaustiva dels comptes espanyols i a punt va estar d'implicar una multa milionària el 2016.

No obstant això, l'Executiu comunitari va advertir que el país no complirà l'objectiu de dèficit ni farà l'ajust pressupostari que se li va recomanar i va recordar que persisteixen riscos a l'horitzó lligats a la incertesa per a Catalunya i la manca d'uns Pressupostos Generals de l'Estat.

L'Executiu comunitari va assenyalar que, tot i reconèixer que el pla pressupostari remès no conté mesures de política econòmica per la falta d'uns comptes definitius, les previsions apunten que el país no complirà el seu objectiu de dèficit del 2,2% del PIB el 2018. La Comissió preveu que se situï dues dècimes per sobre, en el 2,4 per cent, i el propi Govern estima que serà del 2,3% al tancament de 2018. Per al 2017, però, tots dos pronostiquen que es respectarà el compromís del 3,1%.

La Comissió va afegir que l'esforç fiscal serà «molt insuficient» i es desviarà «per un ampli marge» de l'ajust de cinc dècimes del PIB, uns 5.000 milions d'euros, que va demanar Brussel·les el 2016. Brussel·les va alertar que els principals riscos per a les perspectives pressupostàries i de deute deriven de la «incertesa» macroeconòmica, en particular el creixement de l'ocupació i la manca d'un pressupost per al 2018.

Va assenyalar, a més, que l'impacte del rescat a les autopistes de peatge podria ser més gran de les dues dècimes previstes en l'esborrany pressupostari. Una vegada que Espanya porti el seu dèficit per sota del 3%, es veurà si pot sortir del procediment per dèficit excessiu, en què ja només hi són amb França.