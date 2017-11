El govern espanyol no abordarà el debat dels pressupostos fins després del 21-D

El govern espanyol no abordarà el debat sobre els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2018 fins després de les eleccions del 21-D a Catalunya. Tant el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, com la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, han dit que fins al gener no reprendran les negociacions (de moment, només compten amb el suport explícit de Cs). "És fonamental que a Catalunya tornem a la legalitat plena amb la celebració d'eleccions, la normalització aplanarà les negociacions per portar endavant els pressupostos", ha manifestat Montoro, que reconeix que s'han vist obligats a prorrogar els comptes del 2017 per la situació política a Catalunya.

El ministre d'Hisenda també assegura que seria "ideal" que en els PGE s'incorporés la reforma del finançament autonòmic. Recorda que en la darrera conferència de presidents autonòmic es va acordar que aquesta reforma fos realitat el 2017 amb la intenció de reflectir-la ja als comptes del 2018. Tanmateix, el debat continua parat i Montoro "anima" els presidents autonòmics del PSOE a posar-ho fàcil. "La meva apel·lació és per als presidents socialistes, que van ser els que van introduir la data del 2017 per fer realitat aquesta reforma", ha declarat.

Tant Sáenz de Santamaria com Montoro han negat que l'acord per al 'cupo' i el concert econòmic basc sigui l'avantsala per a un acord per als pressupostos del 2018. "Són acords tancats ja des de l'estiu i ara calia aprovar-los al Congrés, no té res a veure amb els pressupostos del 2018", ha detallat Montoro.