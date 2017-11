Montoro preveu que els Pressupostos incloguin el nou finançament autonòmic

El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, confia a aprovar «com més aviat millor» els Pressupostos de 2018, en què preveu incloure els aspectes fonamentals de la futura reforma del finançament autonòmic. Durant la seva compareixença a la Comissió de Pressupostos del Congrés dels Diputats, el ministre va suggerir emprendre en les properes setmanes «un treball en termes polítics» que permeti avançar, encara que fonts d'Hisenda havien descartat abans que el Govern presenti una proposta aquest any.

Montoro va explicar que hi ha reunions del comitè tècnic dins del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) i que la propera fase serà la negociació política per conèixer les prioritats dels governs autonòmics abans de convocar el CPFF, quelcom que no creu que es produeixi aquest any.

El ministre va insistir que la reforma s'ha d'afrontar «sense més tardança» i de manera consensuada amb els grups polítics, especialment amb el PSOE. Això permetria incloure els aspectes fonamentals de la reforma en els Pressupostos de 2018, que s'haurien d'haver presentat al setembre per acabar el seu tràmit parlamentari abans de finals d'any.

Montoro va assenyalar que «segur que hi ha Pressupostos» una vegada que es recuperi la «normalitat democràtica» a Catalunya després de les eleccions, ja que la crisi secessionista és el que «s'ha creuat» en el calendari pressupostari. A més, va destacar que els comptes estan «molt elaborats i molt negociats». Seran aquests pressupostos els que incloguin l'anunciada pujada salarial per als funcionaris, que es produirà «segur», encara que va evitar pronunciar-se sobre què passarà si no s'aproven.

En la seva intervenció, Montoro va repassar les dades d'execució pressupostària, que diu que permetran acabar l'any en l'objectiu del 3,1% del PIB, «a un pas» de sortir del procediment de dèficit excessiu com la Comissió Europea. Aquest compliment arriba gràcies al bon comportament de la recaptació tributària, que segons el ministre fregarà els 200.000 milions d'euros, tal com recollia el Pressupost i que suposa recuperar, deu anys després, els nivells de l'any 2007.

El ministre va insistir en la solidesa de la recuperació econòmica i va avançar que les comunitats autònomes tancaran aquest any amb un dèficit per sota del 0,6% del PIB inicialment previst. Milloraran el seu objectiu de dèficit i algunes autonomies tindran superàvit, va afegir, i es va mostrar també disposat a actualitzar la regla de despesa que preveu la Llei d'Estabilitat i Sostenibilitat Financera per a introduir «matisos», però no per renunciar-hi.

«La regla de despesa forma part de l'eix fonamental de l'estabilitat pressupostària», va asseverar, després que la majoria dels partits de l'oposició l'hagin instat a modificar-la per permetre que els ajuntaments amb superàvit puguin augmentar el seu límit de despesa.

Va recordar que la regla de despesa estableix a més una via perquè les corporacions locals amb superàvit puguin fer inversions financerament sostenibles i va indicar que aquesta mesura també podria estendre's a les comunitats autònomes amb superàvit.



Cs critica la quota basca

Ciutadans va ser molt crític amb la nova quota basca pactada entre el Govern central i Euskadi, i va argumentar que és injusta i insolidària, al que Montoro va respondre que la quota «no finança la solidaritat del País Basc amb la resta d'Espanya, sinó les competències que exerceix l'Estat i no exerceix la comunitat autònoma».

El ministre va afegir que la solidaritat territorial «és una ficció» i que la real la donen els serveis públics, després d'insistir que no es poden fer comparacions territorials perquè tampoc es compara l'esforç fiscal dels contribuents.

Sobre la situació a Catalunya, va assenyalar que la situació «està encarrilada» i en vies de solució després de l'aplicació de l'article 155, i va recordar que el govern català no tenia capacitat d'acció després de sotmetre la societat a un «formidable engany» que ha conduït a una sortida massiva d'empreses.

Va donar per fet que el Govern respectarà els resultats de les pròximes eleccions autonòmiques i va dir que el govern elegit també ha d'acceptar les lleis d'Espanya que són a la Constitució. L'objectiu de la independència és «incompatible» amb la recuperació econòmica i la creació d'ocupació, va concloure el ministre d'Hisenda en la seva compareixença al Congrés.