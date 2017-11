El PP recorda Rita Barberá a les Corts en el primer aniversari de la seva mort

La presidenta del PP valencià i síndica a les Corts Valencianes, Isabel Bonig, ha recordat aquest dijous l'exalcaldessa de València Rita Barberá el dia es compleix un any de la seva mort. Des de la tribuna d'oradors del parlament valencià i abans de la seva intervenció a la sessió de control, Bonig ha mostrat el seu reconeixement "a una persona que va transformar la ciutat i des d'aquí sempre va mostrar la seva passió per València i els valencians", provocant els aplaudiments per part dels diputats del grup parlamentari popular.

L'exalcaldessa i senadora del PP va morir el passat 23 de novembre del 2016 en un hotel de Madrid, als 68 anys d'edat víctima d'un infart. 48 hores abans havia anat a declarar davant el jutge del Tribunal Suprem, investigada per un presumpte delicte de blanqueig de capitals.

Rita Barberá va ser alcaldessa de València durant 24 anys, governant amb 5 majories absolutes. Després de la pèrdua de l'alcaldia va ser designada senadora territorial per les Corts Valencianes, a proposta del PP. La seva presumpta implicació al ´cas Taula´ i les pressions del seu partit varen fer que demanés la baixa com a senadora del PP i la incorporació al grup mixt.