El Regne Unit reserva 3.300 milions com a part de la preparació per al Brexit

El ministre britànic d'Economia, Philip Hammond, va assegurar que el seu Govern reservarà 3.300 milions d'euros en els propers dos anys com a part de les preparacions per al Brexit, que se sumen a altres 788 milions d'euros ja invertits. Hammond va anunciar la mesura en presentar a la Cambra dels Comuns el seu projecte de pressupost per a l'exercici fiscal 2018-19, amb el qual pretén «consolidar l'economia» del Regne Unit de cara a la sortida del país de la Unió Europea (UE) el 29 de març del 2019.

El ministre conservador va explicar que, amb aquest pressupost, els britànics estaran preparats per «afrontar el canvi, complir els desafiaments que hi ha per davant i aprofitar les oportunitats» que sorgiran quan s'abandoni el bloc europeu.

Hammond va reconèixer que el que les empreses volen és que s'acordi amb Brussel·les com més aviat millor «un pla d'implementació» que els permeti preparar i planificar les inversions per a quan el Regne Unit surti de la UE, però va assenyalar que el seu Govern es prepara per a «qualsevol desenllaç».

En aquest sentit, el Govern del Regne Unit va reduir a l'1,5% la previsió de creixement econòmic del país per al 2017, davant del 2% pronosticat el març passat, a causa de l'impacte de les negociacions del Brexit. Segons les estimacions de l'Oficina de responsabilitat pressupostària, l'economia britànica creixerà un 1,4% el 2018, per sota de l'1,6% previst al març; un 1,3% el 2019, un 1,3% el 2020.