El submarí desaparegut entra en fase «crítica» de nivell d'oxigen

L'Armada argentina va advertir que el submarí desaparegut fa una setmana amb 44 persones a bord podria haver entrat en una fase «crítica» pel que fa a la disponibilitat d'oxigen i va assenyalar que, de moment, no s'ha establert «cap tipus de contacte» amb ell. El capità de navili Enrique Balbi, portaveu de la força naval, va revelar que dimarts a la tarda un vaixell nord-americà va albirar dues bengales blanques i una taronja a la zona de recerca de l'Ara San Juan, per a la qual cosa es van enviar tres unitats marítimes i una aeronau. No obstant això, després de rastrejar l'àrea de forma acústica amb sonars i de manera infraroja amb imatges tèrmiques, a més d'amb un «detector d'anomalies magnètiques», es va comprovar que no hi ha «cap tipus» d'indici per suposar que fossin llançades des del vaixell. «Som a la part crítica respecte a l'oxigen», va assegurar Balbi.