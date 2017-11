El substitut de Mugabe promet una «nova democràcia» a Zimbàbue

L'exvicepresident Emmerson Mnangagwa, que substituirà Robert Mugabe com a president de Zimbàbue de manera provisional, va prometre una «nova democràcia» per al país després d'haver-se tancat de forma definitiva els 37 anys de regnat del deposat líder. El proper líder d'aquesta nació de l'Àfrica meridional va tornar ahir al país després d'haver-se exiliat a Sud-àfrica després de la seva destitució com a vicepresident el passat 6 de novembre, forçada per la facció afí a les ambicions de la primera dama, Grace Mugabe, de convertir-se en la successora de el seu marit en el poder.

Segons va afirmar, el seu exili al país veí es va deure al fet que, només dues hores després de ser cessat, va ser informat que existien plans per acabar amb la seva vida. La tornada a Zimbàbue de Mnangagwa es va produir només hores després d'haver estat nominat per ocupar provisionalment la presidència pel seu partit, la governant Unió Nacional Africana de Zimbàbue-Front Patriòtic (ZANU-PF), que el confirmarà en el seu congrés de desembre com a candidat per a les presidencials de 2018.

Encara que la dimissió de Mugabe hagi deixat el país en un interregne de facto, tècnicament és el vicepresident, Phelekezela Mphoko, qui actua com a cap d'Estat en funcions. No obstant això, Mphoko es troba al Japó i, segons el diari local Newsday, estaria buscant refugi a països com Moçambic o Zàmbia davant el temor a ser processat.