Suspenen tres policies que van amenaçar i insultar Carmena en un xat

L'Ajuntament de Madrid ha suspès temporalment tres policies locals pels insults i amenaces de mort en un xat a l'alcaldessa, Manuela Carmena. Després de la posada en marxa d'una investigació d'Afers Interns de la Policia Municipal, s'han incoat tres expedients disciplinaris i s'han identificat diverses faltes molt greus i greus. S'han pres mesures cautelars com la suspensió temporal de funcions dels agents expedientats, la retirada de l'arma i la credencial reglamentària, així com la prohibició de l'accés a la dependències de la Policia Municipal sense autorització. Al xat es qualificava Carmena de «vella menyspreable» i es deia que «el que és terrible és que ella no estigués al despatx d'Atocha quan van matar els seus companys», entre altres missatges, en els quals també s'enaltia Adolf Hitler i el nazisme i es vexava els immigrants.

En paral·lel als expedients disciplinaris, el regidor de Seguretat, Javier Barber, va afirmar que l'Ajuntament de Madrid s'ha personat a la causa perquè creu que aquests tres policies van incórrer en delicte d'odi. La Policia Municipal va tenir constància el 13 de novembre que un agent denunciava un possible delicte d'odi en els comentaris abocats en un xat de companys.