Urdangarin al·lega que no va cobrar «cap comissió» del Govern balear

L'advocat d'Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, assegura que el seu defensat no va cobrar «cap comissió» del Govern balear i considera acreditades «l'existència i utilitat» dels treballs que va fer l'Institut Nóos, que va percebre més de 2 milions d'euros per organitzar els Illes Balears Fòrum.

La defensa del marit de la infanta, que va sol·licitar l'absolució d'Urdangarin, ha impugnat els recursos de cassació presentats per la Fiscalia, les advocacies de l'Estat i de la comunitat autònoma de les Balears i la defensa de l'expresident balear Jaume Matas contra la sentència de l'Audiència de Palma per l'anomenat cas Nóos.

El lletrat refuta els arguments de les acusacions que demanen un augment de la pena per a Urdangarin, que va ser condemnat el febrer passat a 6 anys i 3 mesos per prevaricació continuada en concurs amb falsedat i malversació de cabals públics, un delicte de frau a l'Administració, un altre de tràfic d'influències i dos delictes contra Hisenda.

S'oposa al recurs de cassació de l'Advocacia de la comunitat autònoma de les Balears -que demana un augment de la pena pels delictes contra l'administració balear que suposaria una condemna total de 9 anys i 7 mesos-, a la qual retreu una versió «particular i esbiaixada».

En un text difós íntegrament a la seva web per la radiotelevisió pública balear, IB3, el lletrat al·lega que no poden revisar-se en cassació errors absolutoris ni demanar major quantia de la fixada com a responsabilitat civil.