La xifra de casos de violència cap a professors augmenta un 15 per cent

El nombre de casos d'assetjament i violència cap als professors va augmentar un 15% per cent en el curs 2016-17 respecte l'anterior, especialment des de l'alumnat, canviant la tendència descendent dels tres anys anteriors. Així ho estableix l'informe del Defensor del Professor 2016-17 del sindicat de docents independents Anpe, que des de fa dotze anys ha atès 32.500 professors, 2.249 el passat curs, és a dir, gairebé 300 més que a l'anterior. La Comunitat de Madrid és la que més demandes atén curs rere curs, seguida per Galícia, Canàries i Múrcia.

En concret, el passat curs es va incrementar un 15% el nombre total de casos atesos per aquesta institució -un servei d'atenció immediata i gratuïta per a les víctimes de conflictivitat a les aules-, que ha detectat que es va passar d'un 3% a un 12% en les agressions i amenaces dels estudiants als seus professors, El passat curs es van denunciar al Defensor prop de 270 casos d'agressions i amenaces d'alumnes a professors, mentre que l'anterior van ser prop de 60.

Pel que fa als companys dels docents, van augmentar un punt percentual (del 18% al 19%) els problemes amb l'administració educativa i dos punts (del 26% al 28%) els relacionats amb la direcció del centre. Pel que fa als pares, van augmentar així mateix les denúncies a professors (d'un 18 a un 19%), igual que la pressió per modificar qualificacions (d'un 7% a un 8%). El 70% dels professors atesos el passat curs presentava ansietat i el 9% depressió amb situacions de baixa laboral.

El president d'Anpe, Nicolás Fernández Guisado, va recordar que el col·lectiu de professors de centres públics és de 500.000 docents, i va explicar que les denúncies no són ja només respecte cursos de Secundària, sinó que s'iguala amb Primària. Va opinar que la pujada en denúncies pot ser deguda a major sensibilització per denunciar, a les «retallades» o que per la crisi més alumnes estan més temps en el sistema educatiu.



Creixen els casos greus

I tot i que «han millorat les faltes de respecte i indisciplina de to menor», Fernández Guisado va destacar que han crescut els casos més greus: amenaces i agressions físiques i verbals d'alumnes a professors, casos de ciberassetjament (suposen el 20% dels conflictes denunciats) i denúncies de pares a docents.

Va advocar per millorar com més aviat millor la convivència en els centres, ja que les conseqüències en la salut dels docents tenen efectes sobre la resta de la comunitat educativa.