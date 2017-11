235 morts en un atac terrorista en una mesquita del Sinaí egipci

El nombre de morts en l'atemptat terrorista contra una mesquita sufí al nord de la península egípcia del Sinaí ha augmentat a almenys 235 i uns 109 ferits, segons ha informat la televisió oficial egípcia.

Fonts de seguretat egípcies han explicar a Efe que els atacants han col·locat artefactes explosius de fabricació casolana al voltant de la mesquita Al Rauda, ??situada a Bear a Abd, a l'oest d'Al-Arish -capital del nord del Sinaí-, i els han fet detonar a la sortida dels fidels del rés del divendres, dia sagrat per als musulmans.

Després de les explosions els terroristes han disparat a les persones que intentaven escapar de la mesquita en un atac considerat com un dels més mortífers en la història recent d'Egipte, ha afirmat la font.

Les ambulàncies han acudit ràpidament al lloc dels fets, mentre que les forces de seguretat egípcies persegueixen als atacants, ha indicat.

A més, la font ha apuntat que les primeres ambulàncies que han arribat a la zona de l'atemptat també han estat atacades, encara que no han ofert més detalls sobre això. El Ministeri de Sanitat ha elevat l'alerta en el servei d'ambulàncies i tots els hospitals de la província, ha apuntat l'agència MENA.

Els ferits han estat traslladats a diferents hospitals a Al-Arish, capital del nord del Sinaí, i altres a l'Hospital Institut Nasser, a la capital egípcia, el Caire, segons la font de seguretat.

La Fiscalia General, en un comunicat, ha dit que han encarregat a les fiscalies de la Seguretat de l'Estat i de Ismailiya (nord) que ordenin investigacions de manera urgent per aclarir l'atac. També la fiscalia ha encarregat que exhumin els cadàvers i els traslladin al centre mèdic més proper.

El president egipci, Abdelfatah al Sisi, està reunit amb el Consell de Defensa Nacional per aquest succés a la mesquita d'Al-Rauda, ??segons la font de seguretat. La presidència egípcia ha declarat tres dies de dol nacional per les víctimes de l'atac a la mesquita sufí, que encara no ha estat reivindicat per cap grup extremista.